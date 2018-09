Fussball

Fürth bangt vor Topduell um angeschlagene Stammspieler

Die SpVgg Greuther Fürth bangt vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV um gleich fünf Leistungsträger. Wie Trainer Damir Buric am Mittwoch sagte, seien die Einsätze von Maximilian Wittek, Nik Omladic, Roberto Hilbert, Fabian Reese und Sebastian Ernst fraglich. Bei den Franken grassiert ein Grippevirus. Gegen die Hanseaten, die sich zuletzt mit 0:5 gegen Jahn Regensburg blamierten, hofft Buric auf Wiedergutmachung für das 0:2 von Heidenheim. „Wir haben jetzt zwei Spiele vor uns, in denen wir als Team eine Reaktion zeigen müssen“, sagte der Coach der Franken.