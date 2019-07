Fussball Fürth beschwört „guten Zusammenhalt“ vor Zweitliga-Start Mit mannschaftlicher Geschlossenheit will die SpVgg Greuther Fürth erfolgreich in die Saison der 2.

Fürth.Fußball-Bundesliga starten. Vor dem ersten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Erzgebirge Aue unterstrich Trainer Stefan Leitl die Stimmung in seinem Team. „In der Mannschaft herrscht ein guter Zusammenhalt“, sagte der Coach am Donnerstag und meinte: „Ein guter Start ist wichtig und jeder Sieg bringt Selbstvertrauen ins eigene Spiel.“

Die Franken sind verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen, einzig Angreifer Sebastian Ernst fehlt noch wegen der Folgen seines im Frühjahr erlittenen Mittelfußbruchs. „Bei uns herrscht auf vielen Positionen ein enger Zweikampf, die Startelf wird sich in den nächsten drei Tagen ergeben“, kündigte der Trainer an.

Dass das bislang letzte Heimspiel gegen Aue im Dezember 2018 mit 0:5 verloren ging, soll die Fürther zusätzlich anspornen. „Das ist eine zusätzliche Motivation, da viele Spieler damals dabei waren“, sagte Leitl, der ankündigte, mit einem 4-3-3-System spielen zu wollen.

„Wir können mit einem sehr guten Gefühl in die Saison gehen“, ergänzte der Fürther Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi.