Fussball Fürth braucht „Geduld“ gegen Wehen Die SpVgg Greuther Fürth stellt sich gegen Zweitliga-Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden auf ein Geduldsspiel ein.

Der Fürther Trainer Stefan Leitl erwartet ein Geduldsspiel. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Fürth.„Es ist schwierig einzuschätzen, ob sie taktisch etwas ändern werden. Wir werden geduldig sein müssen und diese Geduld sollen auch unsere Fans mitbringen“, sagte Trainer Stefan Leitl vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr) gegen den Aufsteiger. „Wir werden Ballbesitzphasen brauchen und müssen unseren Fokus auf die Umschaltaktionen von Wehen legen.“

Fürth freut sich auf Heimspiel

Endlich spielen die Franken, wie zuletzt am 18. August, wieder zu Hause. „Nach den beiden letzten Auswärtsspielen und der Länderspielpause ist es gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir ein Heimspiel hatten“, sagte Leitl am Donnerstag. „Wir wollen die gute Form, die wir vor der Länderspielpause hatten, auf den Platz bringen.“

Tabellensechster ohne Ernst und Meyerhöfer

Weiter fehlen werden beim Tabellensechsten die länger verletzten Sebastian Ernst und Marco Meyerhöfer. In zwei Testspielen hatten andere Akteure die Gelegenheit, sich für einen Einsatz zu empfehlen. Gegen die Drittligisten Unterhaching (2:2) und Würzburg (2:2) testeten die Franken. „Es war wichtig, dass die Spieler, die hinten dran sind, im Rhythmus bleiben“, sagte Leitl.

