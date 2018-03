Fussball Fürth mit richtungsweisendem Sieg: 2:1 gegen Kaiserslautern Nach dem Sieg im Derby feiert die SpVgg Greuther Fürth den nächsten wichtigen Erfolg. Durch das 2:1 halten die Franken Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern sicher auf Distanz. Doch es bleibt eng.

Mail an die Redaktion Fürther Sebastian Ernst (r.) mit Leon Guwara von Kaiserslautern im Zweikampf. Foto: Daniel Karmann

Fürth.Die SpVgg Greuther Fürth hat im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga einen richtungsweisenden Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern gelandet. Im Kellerduell gewannen die Franken am Samstag 2:1 (1:0) gegen das Schlusslicht. Julian Green (17. Minute) und Mario Maloca (73.) sorgten vor 11 460 Zuschauern für die Fürther Tore. Osayamen Osawe (45.) jubelte über den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste. Eine Woche nach dem emotional so wichtigen Erfolg im Frankenderby feierte Fürth den dritten Sieg nacheinander. Die Gäste verpassten es, den Rückstand auf den Konkurrenten im Abstiegskampf zu verkürzen.

Nach einem Eckball der Pfälzer schickte Sebastian Ernst den schon gegen Nürnberg starken Khaled Narey. Auf dem rechten Flügel ließ er Christoph Moritz schlecht aussehen und legte für Greens Führungstreffer auf. Danach verpassten es die Gastgeber, nachzulegen. Lukas Gugganig vergab eine Riesenchance zum 2:0 (22.), als er freistehend an FCK-Keeper Marius Müller scheiterte.

In einer munteren ersten Hälfte, in der Fürth die etwas bessere Mannschaft war, schlug Kaiserslautern kurz vor dem Pausenpfiff zurück. Nach einer Hereingabe von Brandon Borrello lenkten Fürths Maloca und Osawe den Ball ins eigene Tor.

Lautern machte nach der Pause das Spiel, blieb aber ohne große Durchschlagskraft in der Offensive. Nach einem Eckball von Maximilian Wittek glückte Maloca per Kopf der nicht erwartete Führungstreffer.

In der Schlussphase agierten die Gastgeber cleverer und brachten den Erfolg nach Hause. Es bleibt aber eng im Abstiegskampf, weil auch Bochum gegen Kiel und Darmstadt gegen Ingolstadt punkteten.