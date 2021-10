Anzeige

Fussball Fürth mit vier Neuen: Angeschlagenes SC-Quartett spielt Die in dieser Saison noch sieglose SpVgg Greuther Fürth geht mit vier frischen Kräften ins Spiel beim SC Freiburg am Samstag.

Merken

Mail an die Redaktion Fürths Trainer Stefan Leitl an der Seitenlinie. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Freiburg.Simon Asta, Paul Seguin, Julian Green und Hans Nunoo Sarpei stehen im Vergleich zum 1:4 bei RB Leipzig vorige Woche neu in der Anfangsformation des Fußball-Bundesligisten. Der erkältete Marco Meyerhöfer, Maximilian Bauer und Jeremy Dudziak, die gegen RB in der Startelf standen, gehören nicht zum Aufgebot. Max Christiansen sitzt auf der Bank. Die Fürther hatten am Freitag von fünf Corona-Fällen in ihrem Profikader berichtet, nannten aber keine Namen. In Freiburg haben sie insgesamt nur 17 Spieler dabei.

Bei den Gastgebern laufen Philipp Lienhart, Nico Schlotterbeck, Lukas Kübler und Nicolas Höfler, die nach dem Sieg im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück am Dienstag angeschlagen waren, alle von Beginn an auf.

© dpa-infocom, dpa:211030-99-797755/2