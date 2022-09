2. Bundesliga Fürth ohne Hektik: „Jeder muss seinen Job machen“

Die SpVgg Greuther Fürth will im Kellerduell mit dem 1. FC Magdeburg die Trendwende einleiten und endlich ihren ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga feiern. „Es fehlt nur ein bisschen, aber es fehlt“, befand Kleeblatt-Trainer Marc Schneider vor dem Spiel beim Aufsteiger am Sonntag (13.30 Uhr). Wichtig sei, trotz der enttäuschenden Wochen nicht in Hektik zu verfallen.

dpa