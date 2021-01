Anzeige

Fussball Fürth ohne Jaeckel gegen Düsseldorf: „Müssen cooler werden“ Die SpVgg Greuther Fürth muss im Verfolgerduell der 2.

Mail an die Redaktion Der Fürther Trainer Stefan Leitl reagiert auf den Spielverlauf. Foto: Daniel Karmann/dpa

Fürth.Fußball-Bundesliga ohne Innenverteidiger Paul Jaeckel auskommen. Der U21-Nationalspieler fällt wegen Oberschenkelproblemen im Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag (18.30 Uhr/Sky) aus. Trainer Stefan Leitl hofft darauf, dass der 22-Jährige am kommenden Dienstag gegen den VfL Osnabrück wieder mitwirken kann.

Zunächst steht aber das Duell des Tabellenfünften mit den formstarken Düsseldorfern an, die auf Relegationsrang drei platziert sind. Der Bundesliga-Absteiger aus dem Rheinland ist als einziges Team der Liga seit Dezember ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum 19 von 21 möglichen Punkten. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die vor allen Dingen in den letzten Wochen eine sehr gute Formkurve hat. Eine sehr heimstarke Mannschaft“, sagte Leitl am Donnerstag.

„Wir sind nach wie vor die beste Auswärtsmannschaft. Es gilt, die Leistung, die wir auswärts gezeigt haben, wieder auf den Platz zu bringen“, forderte der Fürther Coach. „Wenn wir es dann schaffen, zu Null zu spielen, bin ich davon überzeugt, dass wir gegen Düsseldorf bestehen können.“

Zuletzt ließen die Franken beim 1:1 gegen den SC Paderborn zu viele Torchancen ungenutzt. „Ich glaube nicht, dass es an der Durchschlagskraft liegt“, sagte Leitl bei der Analyse der Gründe: „Wir müssen einfach cooler und cleverer vor dem Tor werden.“

