2. Bundesliga Fürth plant Denksportaufgaben für Regensburg

Die SpVgg Greuther Fürth will ihren komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz mit einem Sieg gegen Jahn Regensburg ausbauen. „Es geht immer darum, wie können wir dem Gegner Denksportaufgaben stellen, die ihn so zu schaffen machen, dass wir davon profitieren“, sagte Kleeblatt-Coach Alexander Zorniger vor dem Heimspiel gegen die Oberpfälzer an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky).

dpa