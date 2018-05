Fussball

Fürth plant Kurztrainingslager

Die SpVgg Greuther Fürth will sich mit einem Kurztrainingslager auf das alles entscheidende Spiel im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einstimmen. Das kündigten die Franken am Mittwoch an. Das Mini-Camp solle von Donnerstag bis Samstag dauern, ein Ort wurde zunächst noch gesucht. Der Tabellenvorletzte muss am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts beim 1. FC Heidenheim unbedingt punkten, um sich die Chance auf den Klassenverbleib zu erhalten.