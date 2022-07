Fußball Fürth spielt 1:1 im Test gegen Young Boys Bern

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga unentschieden gespielt. Die Mannschaft von Trainer Marc Schneider trennte sich am Samstag im traditionsreichen Wankdorf-Stadion in Bern 1:1 (0:0) von den Young Boys Bern. Nach torloser erster Halbzeit hatte Berns Stürmer Meschack Elia (61.) die Schweizer in Führung gebracht. Kleeblatt-Kapitän Branimir Hrgota glich zehn Minuten später durch einen verwandelten Foulelfmeter aus.

dpa