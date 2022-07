DFB-Pokal Fürth vor „speziellem Abend“: „Haben was gut zu machen“

Die SpVgg Greuther Fürth will die bittere Niederlage im Frankenderby mit einem Sieg im DFB-Pokal schnell vergessen machen. „Wir haben was gut zu machen. Das ist uns bewusst“, sagte Kleeblatt-Trainer Marc Schneider vor der Erstrundenpartie beim Oberligisten Stuttgarter Kickers am Samstag (18.00 Uhr). Die Stimmung in der Mannschaft sei gut. „Die Resultate stimmen bislang nicht mit den Leistungen überein“, ergänzte der Schweizer nach nur einem Punkt aus den ersten zwei Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga.

dpa