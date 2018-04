Fussball

Fürth vor wichtigem Spiel bei St. Pauli: Gelb-Sperren drohen

Die SpVgg Greuther Fürth erwartet einen spannenden Endspurt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. „Wir sehen jede Woche, was möglich ist in dieser Liga. Das ist jetzt ein enorm wichtiges Spiel für uns“, sagte Trainer Damir Buric vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den FC St. Pauli. „Wir müssen wieder an unsere Grenzen gehen. Und dann werden wir sehen, wofür es reicht.“