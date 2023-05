2. Bundesliga Fürth will im Saisonfinale Aufsteiger Darmstadt ärgern

Die SpVgg Greuther Fürth will am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den schon feststehenden Aufsteiger SV Darmstadt 98 ärgern. „Da versuchen wir noch einmal, alles in die Waagschale zu werfen“, kündigte Fürths Trainer Alexander Zorniger vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) an.

dpa