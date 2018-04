Fussball Fürther Coach Buric bangt um Innenverteidiger Die SpVgg Greuther Fürth bangt um seine Innenverteidigung. Beim Heimspiel gegen Aufsteiger Jahn Regensburg muss Trainer Buric wohl improvisieren. Für Jahn-Coach Beierlorzer steht ein besonderes Spiel an.

Mail an die Redaktion Fürths Trainer Damir Buric. Foto: Sebastian Kahnert

Fürth.Die SpVgg Greuther Fürth bangt im Abstiegskampf um seine Verteidigungsreihe, der SSV Jahn Regensburg schaut trotz Kontakts zur Spitzengruppe auch noch in den Tabellenkeller. Vor dem Freistaat-Duell am Freitag (18.30 Uhr) in Fürth muss sich Trainer Damir Buric eine neue Abwehrformation einfallen lassen. Nach dem Ausfall von Marco Caligiuri (Handverletzung) sind Richard Magyar und Mario Maloca angeschlagen. „Das ist nicht einfach in diesem Bereich für uns“, sagte Buric am Donnerstag. Maloca hat Probleme mit dem Sprunggelenk, Magyar bekam im Training einen Schlag auf den Fuß.

„Wir müssen abwarten, ob sie spielen können“, sagte Buric. „Wir müssen eine gute Abwehr bilden, weil wir gerade da zuletzt eine stabile Leistung gezeigt haben.“ Mit 37 Punkten stecken die Franken noch im Tabellenkeller und wollen gegen die Überraschungsmannschaft aus der Oberpfalz (41 Zähler) einen Heimerfolg landen.

Beim Aufsteiger fehlt Stürmer Sebastian Freis wegen einer Bauchmuskelzerrung. Abwehrspieler Benedikt Gimber muss wegen einer Gelbsperre zuschauen. „Wir sind heiß auf das Spiel in Fürth und wollen punkten“, sagte Jahn-Kapitän Marco Grüttner. Für Trainer Achim Beierlorzer naht ein „besonderes Spiel“. Von 1989 bis 1996 trug er das Fürther Trikot, arbeitete später im Nachwuchsbereich.

Fünf Punkte liegt der Tabellendritte Kiel vor den Regensburgern, die sich aber im Kampf um den Klassenverbleib auch noch nicht hundertprozentig sicher sein können. „Fast die komplette Liga befindet sich im Abstiegskampf. Das wird auch gegen Fürth wieder ein sehr enges Spiel, bei dem wir wachsam sein müssen“, sagte Mittelfeldakteur Oliver Hein.

Auch Buric erwartet ein hart umkämpftes Match. „Regensburg ist ein unangenehmer Gegner, der ein gutes Pressing spielt und Druck auf den Ball ausübt“, sagte der Fürther Trainer und sieht den Jahn trotz einer kleinen Schwächephase noch in einer komfortablen Situation. „Das ist eine Momentaufnahme. Mit einem Sieg könnte Regensburg am Aufstiegsrennen teilnehmen.“ So kurios es klingt: Bei einem Fürther Sieg rücken die Franken bis auf einen Punkt an Regensburg heran.