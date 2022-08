Fußball Fürther Geschäftsführer Azzouzi: „Muss mir Geste verkneifen“

Nach dem enttäuschenden Start der SpVgg Greuther Fürth in die Zweitligasaison hat Geschäftsführer Rachid Azzouzi um Geduld geworben. „Ich kann verstehen, dass nach der Bundesliga-Saison eine gewisse Frustration da ist. Bei allem, was man sich wünscht und erhofft, haben wir in den vergangenen Jahren aber klar überperformt. Und vielleicht führt das jetzt dazu, dass man es als selbstverständlich erachtet, was wir uns erarbeitet haben und vergisst, dass Dinge manchmal Zeit brauchen“, sagte Azzouzi „Nürnberger Nachrichten“ und „Nürnberger Zeitung“ im Interview (Mittwoch).

dpa