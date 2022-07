Anzeige

2. Bundesliga Fürther Neuzugang trifft bei Testspiel-Sieg gegen Pardubice Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat sein Testspiel gegen den tschechischen Fußball-Erstligisten FK Pardubice mit 1:0 (0:0) gewonnen. Der 19-jährige Neuzugang Armindo Sieb (60. Minute), der Ende Juni von den Amateuren des FC Bayern München gekommen war, schoss am Samstag im mittelfränkischen Feucht das einzige Tor. Der U19-Nationalspieler hatte beim Zweitligisten einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

dpa

Ein Spielball landet im Tor. Foto: Tom Weller/Tom Weller/dpa/Symbolbild

Feucht.Die Spielvereinigung bestreitet vor dem Liga-Auftakt in zwei Wochen gegen Holstein Kiel noch zwei weitere Testspiele. Am Mittwoch geht es gegen Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt, am kommenden Samstag gegen den Schweizer Club BSC Youngs Boys Bern.