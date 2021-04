Anzeige

Fussball Fürther Spiel fällt aus Die Profi-Mannschaft des kommenden Gegners SV Sandhausen muss in eine 14-tägige Quarantäne. Deshalb fällt das Spiel aus.

Mail an die Redaktion

Sandhausen.Die SpVgg Greuther Fürth bekommt im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga ungewollt ein spielfreies Wochenende. Die Profi-Mannschaft des kommenden Gegners SV Sandhausen muss in eine 14-tägige Quarantäne. Nach Ivan Paurevic und Denis Linsmayer, die wegen positiver Corona-Tests bereits die Partie gegen die Würzburger Kickers (1:0) am Sonntag verpasst hatten, sind am Dienstag noch zwei weitere Spieler positiv auf das Virus getestet worden.

Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar habe daraufhin eine zweiwöchige Quarantäne für die Profis des SVS angeordnet, teilte der SVS am Mittwoch mit - beginnend mit dem vergangenen Sonntag und endend am 18. April. Der SVS habe daher bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Absetzung der Spiele gegen Greuther Fürth am Freitag und den Hamburger SV (16. April) beantragt. „Wann das Heimspiel gegen den Tabellen-17. nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Dies wird die DFL zeitnah bekanntgeben“, schrieben die Fürther. (dpa)