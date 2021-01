Anzeige

Fussball Fürther Trainer Leitl wartet auf Feedback seiner Spieler Trainer Stefan Leitl von der SpVgg Greuther Fürth ist vor dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue am Freitag (18.

Mail an die Redaktion Der Fürther Trainer Stefan Leitl gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Daniel Karmann/dpa

Fürth.30 Uhr/Sky) in der Belastungssteuerung seiner Spieler gefragt. Zwischen dem 1:0 am Dienstag beim VfL Osnabrück und der kommenden Partie blieben „kaum 70 Stunden Zeit, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten“, sagte der 43-Jährige am Donnerstag.

Leitl wartet angesichts des dichten Spielplans in der 2. Fußball-Bundesliga auf Rückmeldung seiner Spieler. Man sei da in einem „offenen und vertrauensvollen Austausch“.

Leitl sieht nach dem souveränen Sieg in Osnabrück eigentlich keinen Grund zu wechseln. Er verwies aber auf die Beanspruchung seiner Spieler. So sei zum Beispiel Startelf-Debütant Dickson Abiama rund 12,5 Kilometer gelaufen und habe über 40 Sprints hingelegt. Der Stürmer hatte auch den Treffer von Julian Green vorbereitet. Auch mit Blick auf das Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag bei Erstligist Werder Bremen sind also Umstellungen möglich.

Leitl zeigte sich sicher, dass seine Mannschaft schon am Freitag die gewohnte Power auf den Rasen bringen werde. Die Auer bewertete der Fürther Coach als Team mit „viel Erfahrung“. In der Offensive stechen Florian Krüger und Pascal Testroet mit jeweils neun Treffern hervor. „Das sind zwei sehr starke Spieler, die in dieser Saison sehr gut performen“, befand Leitl, verwies aber zugleich auf die erfahrenen Dimitrij Nazarov und JanHochscheidt.

