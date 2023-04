2. Bundesliga Fürths Trainer Zorniger rühmt Topteam Heidenheim Trainer Alexander Zorniger von der SpVgg Greuther Fürth hat den Aufstiegskandidaten 1. FC Heidenheim vor dem direkten Duell für Ausnahmefähigkeiten gerühmt. „Da wird eine hohe individuelle Qualität auf uns zukommen. Aber die höchste Qualität, die Heidenheim hat, ist, dass sie mit wenig Schnickschnack spielen“, sagte Zorniger am Donnerstag. Die Franken sind am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga Gastgeber für den Tabellenzweiten.

Mail an die Redaktion Fürths Trainer Alexander Zorniger schaut sich auf der Tribüne das Spiel an. Foto: Stefan Puchner/Stefan Puchner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Fürth.„Die sind mit ihrer Spielweise nicht nur an die 100 Prozent, sondern sie haben die 100 Prozent. Das ist die seriöseste Mannschaft vielleicht neben Union Berlin im deutschen Profifußball“, sagte Zorniger. „Sie spielen 100-prozentig das, was vorgegeben ist und 100-prozentig das, was umgesetzt werden muss, damit man gewinnt.“

Seit elf Partien hat die Spielvereinigung zu Hause nicht mehr verloren. Diese Serie wollen die Franken ausbauen. „Das ist ein interessantes Spiel gegen ein Topteam in der Liga“, sagte Zorniger. Ob Torhüter Andreas Linde und Abwehrspieler Simon Asta auf dem Platz stehen können, ist fraglich. Ragnar Ache fällt bis auf Weiteres mit einer Kapselverletzung aus. Ache wurde in dieser Liga-Saison bisher in jedem Spiel eingesetzt und ist mit sieben Treffern nach Kapitän Branimir Hrgota (zehn Treffer) der zweitbeste Torschütze bei der Spielvereinigung.

Das 1:3 im Hinspiel verfolgte Zorniger als noch nicht offiziell verpflichteter Trainer in Heidenheim auf der Tribüne. Jetzt hofft er auf einen Erfolg im Rückspiel. Die Fürther belegen derzeit Rang elf und haben acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.