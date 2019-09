MZ-Aktion Fuhrnerinnen sind Festdamen des Jahres Nach Wochen des Wartens ist nun ist klar: Fuhrns Festdamen haben das MZ-Festdamen-Voting vor Neukirchen und Laaber gewonnen.

Von Bettina Mehltretter und Magdalena Hechtel

Mail an die Redaktion Die Festdamen der Freiwilligen Feuerwehr Furth haben im MZ-Festdamen-Voting die meisten Stimmen gesammelt. Foto: Stefan Schmid

Regensburg.Die Festdamen der Feuerwehr Fuhrn sind Ostbayerns Festdamen des Jahres. Die Fuhrnerinnen sicherten sich den ersten Platz der MZ-Aktion deutlich vor den Festdamen des Burschenvereins Neukichen, die wiederum die Damen der Freiwilligen Feuerwehr Laaber knapp hinter sich lassen konnten.

Am Donnerstag sind die siegreichen Fuhrnerinnen zu einer Feier ins Glöckl-Zelt auf der Regensburger Herbstdult eingeladen. Die Brauerei Bischofshof spendiert ihnen 500 Liter Bier – ein weiteres rauschendes Fest ist damit garantiert. Hinzu kommen Trachtengutscheine von Moser Trachten im Wert von 50 Euro pro Festdame.

Zweit- und Drittplatzierte machen Ausflüge

Auf die zweitplatzierten Neukirchner Damen wartet ein gemeinsamer Ausflug in den Kletterwald Regensburg inklusive Brotzeit. Auch die Laaberer Festdamen verbringen gemeinsam einen schönen Tag – auf der Erlebnis-Holzkugel am Steinberger See.

Etliche Vereine, die sich mit ihren Festdamen beworben hatten, haben sich seit Beginn des Votings im Mai enorm ins Zeug gelegt. Teils brachten sie Tausende Flyer ins Volk. Die Fuhrnerinnen positionierten sich außerdem mit einem Stand auf dem zentralsten Platz des Neunburger Altstadtfests und verteilten Gummibärchen und Schnaps an diejenigen, die noch vor Ort für sie abstimmten.

Unterdessen bekamen die Neukirchnerinnen einen Moment Zeit im Programm des Open Airs im Rahmen der BR-Radltour, zu dem Tausende Besucher auf den Schwandorfer Volksfestplatz gekommen waren. Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller trat auf die Bühne und bat die Konzertbesucher, für die Festdamen aus Neukirchen abzustimmen.

Die weiteren Platzierungen:

Burschenverein Kallmünz

Feuerwehr Geigant

Feuerwehr Forchheim

Feuerwehr Wappersdorf

Feuerwehr Wissing

Feuerwehr Falkenstein

Burschenverein Katzdorf

Feuerwehr Oberbuchfeld

SRK Oberpfraundorf

Feuerwehr Alteglofsheim

Feuerwehr Pfreimd

SKK See

Kolpingsfamilie Dietfurt

Feuerwehr Pamsendorf

Burschenverein Meßnerskreith

Feuerwehr Dieberg

Feuerwehr Fronhof

Feuerwehr Dürnersdorf

KLJ Martinsneukirchen

Feuerwehr Sattelpeilnstein

Feuerwehr Schneeberg

Feuerwehr Zeinried

