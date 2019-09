Suche Fundstücke: Verloren am Flughafen Ring und Brautkleid wurden schon vergessen, aber noch viel mehr Alltagswaren. Am Airport München stapeln sich Fundstücke.

Von Horst Jahnke

Bekleidung und Regenschirme bleiben in rauen Mengen liegen. Ihre Besitzer zuzuordnen für eine Nachsendung, ist bei diesen Fundsachen nur selten möglich.

München.„Es gibt wirklich nichts, was man an einem Airport nicht verlieren könnte“, weiß Sepp Rankl. Er leitet am Flughafen München seit vielen Jahren den Bereich „Lost & Found“. Unzählige Fundsachen – allesamt am Flughafen verloren gegangene oder vergessene Gegenstände, warten unter seiner Obhut darauf, an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben zu werden.

Für Sepp Rankl spiegelt sich im Sortiment der Fundstücke, die sich hier in Kisten verstaut auf etliche prall gefüllte Regale verteilen, die ganze Vielfalt des Passagierbetriebs. Jeden Tag nutzen über 120 000 Menschen den Flughafen und so manchem passiert dabei ein Missgeschick. In der Hektik vor dem Abflug bleibt schon einmal ein Gepäckstück stehen.

Irgendwann landen diese Stücke im Fundbüro bei Sepp Rankl, wo sich eben ein Passagier riesig darüber freut, dass seine am Schalter zurückgelassene Brille wieder aufgetaucht ist.

Die Hochzeit gerettet

Im Fundbüro liegen Freud und Leid eng beieinander. Manche Dramen spielen sich hier ab. Rankl erinnert sich an ein Brautkleid, das ein junges Paar am Flughafen vergessen hatte. Die Braut hatte es extra aus ihrer amerikanischen Heimat mitgebracht und befand sich nach der Ankunft in München bereits auf dem Weg zu ihrer Hochzeit.

Erst in Nürnberg bemerkte sie den Verlust und fragte verzweifelt beim Flughafen an. Dort war das festliche Fundstück zwar sichergestellt worden, für eine Abholung am Airport aber hätte die Zeit nicht mehr gereicht. Also setzte sich Rankl kurzentschlossen selbst ins Auto. Schließlich traf man sich zur fristgerechten Übergabe des Kleids an einer Autobahnraststätte – zur großen Freude und Erleichterung des Hochzeitspaares. Verlorene Fundstücke werden direkt im Fundbüro abgeholt oder weltweit nachgeschickt. „Oft handelt es sich um Stücke mit einem hohen ideellen Wert, der Ring, an dem Erinnerungen hängen oder eben das geliebte Kuscheltier.

Zurück zum Besitzer Fundstücke: Pro Jahr füllen etwa 70 000 Fundstücke die Regale des Fundbüros. Gut die Hälfte findet ihren Weg zurück zu ihren Besitzern, wenn sie ausfindig gemacht werden können. Unter den liegengebliebenen Dingen sind auch große Teile gar nicht mal unüblich.

Spektrum: Verloren werden Bekleidung, Schmuck, modische Accessoires, Uhren bis hin zu elektronischen Geräten wie Laptops und Smartphones. Es finden sich Kuscheltiere, Regenschirme, Kisten voller Dokumente, von der Kreditkarte bis zum Reisepass und Bargeld.

Gerade wird ein stehengelassener Koffer gemeldet. Die Bundespolizei sperrt den betroffenen Bereich ab und untersucht das Gepäckstück nach Sprengstoff. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der Koffer zum Fundstück. Das Team vom Fundbüro öffnet den Koffer, immer nach dem Vier-Augen-Prinzip, um den Besitzer ausfindig machen zu können. In diesem Fall haben sie Glück, in einem Umschlag finden sie die Röntgenaufnahmen eines Zahnarztes mit der Angabe von Name und Geburtsdatum der Patientin. Damit kann der Koffer seiner Besitzerin zugeordnet werden. Jetzt muss sich die Dame nur noch melden.

Ein junger Mann gibt eine Damenhandtasche ab, er hat sie auf einer Sitzbank gefunden. Im Fundbüro wird der Inhalt der Handtasche erfasst: Bargeld, Papiere und auch ein spanischer Reisepass, so dass die Besitzerin schnell identifiziert ist. Bei der Durchsicht der Tasche ist den Kollegen des Fundbüros aber auch ein verdächtiges Päckchen aufgefallen. Es entpuppt sich als ein Cannabis-Fund. Kurze Zeit später meldet sich die Dame im Fundbüro und wird schon von der Polizei erwartet.

Sägeblätter einer Kreissäge

Eine ganze Reihe von Gegenständen wird ohnehin als gefährlich eingestuft und darf aus Sicherheitsgründen nicht an Bord eines Flugzeugs. Einen Klappspaten mit ins Handgepäck nehmen zu wollen, ist vielleicht keine so gute Idee. Das gilt auch für die gut verpackten Sägeblätter einer Kreissäge, die unlängst ein Passagier in die Kabine des Flugzeugs bringen wollte.

Die Besitzer der Fundstücke ausfindig zu machen, scheint besonders schwierig zu sein bei den unzähligen Jacken und Mänteln, die auf langen Kleiderständern aufgereiht sind. Oder bei elektronischen Geräten. „Bevor sich Passagiere aus Übersee die Mühe machen, beim Fundbüro eine Suchanfrage zu hinterlassen, kaufen sie lieber ein Neugerät, denn die Daten sind ja in der Regel auch woanders gespeichert. Und bei uns stapeln sich Handys und Laptops aller Hersteller“, sagt Rankl.

Fundstücke werden zunächst ein halbes Jahr am Flughafen verwahrt, dann werden sie – etwa auf Volksfesten in der Umgebung des Flughafens – versteigert. Jedes Mal kommt eine bunte Kollektion höchst unterschiedlicher Fundstücke in die Auktion. Vor allem die eigens für die Auktion zusammengestellten Überraschungskoffer, deren Inhalt den Bietenden verborgen bleibt, erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein Teil der Erlöse wird für karitative Zwecke in der Flughafenregion verwendet.

