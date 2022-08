Slalom-Extreme Funk, Hengst und Aigner überstehen Qualifikation im Slalom

Drei deutsche Slalom-Kanuten fahren am Sonntag in Augsburg um die WM-Titel in der neuen olympischen Disziplin Slalom-Extreme. Die Qualifikation auf dem Eiskanal am Samstag überstanden lediglich die frischgebackene Kajak-Weltmeisterin Ricarda Funk bei den Frauen sowie Stefan Hengst und Hannes Aigner bei den Männern.

dpa