Ausstellung Further Drache zieht ins Museum Das Innere des Museums der Bayerischen Geschichte nimmt langsam Form an. Auch der Further Drache hat dort nun Platz gefunden.

Von Daniel Pfeifer

Der Further Drache ist sicher hinter Glas verwahrt. Im Gegensatz zum Original fehlt der Kopie aber der feuerspeiende Roboter-Unterbau. Foto: Pfeifer

Regensburg.Die Sicherheitsvorkehrungen sind auf höchster Stufe, jetzt wo sich ein furchteinflößender Drache im neuen Museum der Bayerischen Geschichte eingenistet hat. Und zwar weniger, um die Bauarbeiter und Besucher zu schützen, sondern eher das Fabeltier selbst. Das ist nämlich sehr wertvoll, denn es handelt sich um einen 1:1-Nachbau des „Further Drachens“, den Star des Drachenstichs.

Bereits vor über einer Woche kam der Drache, zerlegt in Einzelteile, per LKW in der Baustelle des neuen Museums an. Oder besser gesagt, der Kopf des Drachens. „Wir hätten natürlich gern den ganzen gezeigt, aber des wär uns a bisserl zu groß geworden“, scherzt Museumsdirektor Dr. Richard Loibl.

In unserem Video sehen Sie Eindrücke von der Anlieferung des Drachens:

Das Original, das seit 2010 jedes Jahr beim Volksschauspiel „Drachenstich“ in Furth im Wald zum Einsatz kommt, ist ganze 15 Meter lang und ein wahres Meisterwerk der Animatronik. Nachdem das Oberpfälzer Schauspiel rund um den mythischen Lindwurm seit 2015 in die Liste des immateriellen Kulturerbes in Bayern aufgenommen wurde, darf es im Bayernmuseum natürlich nicht fehlen.

Der Further Drachenkopf ist das zentrale Ausstellungsstück des Kulturkabinetts zum Thema „Feste“. Neben einer Rüstung aus der Landshuter Hochzeit und einem Gemälde Therese von Bayerns von 1855 anlässlich des Oktoberfests. Von den insgesamt 1000 Exponaten des Museums sind bereits ein gutes Drittel vor Ort. „Aber wir sind uns sicher, dass wir es bis zur Eröffnung beinahe 100 prozentig schaffen“, verspricht Richard Loibl.

Hightech an jedem Eck

60 Monteure arbeiten deshalb noch immer auf Hochtouren, damit alles rechtzeitig bis zur Eröffnung in zehn Wochen fertig wird. Eine heiße Phase also, erzählt Loibl. Gleichzeitig mit dem Drachenkopf seien gerade drei weitere Exponate angekommen, „versichert mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag“. Für ihre Sicherung sind nicht nur unzählige Security-Kräfte zuständig, sondern auch speziell klimagesicherte Hightech-Vitrinen.

Dagegen ist der Further Drache vergleichsweise handzahm. Denn das rund 150 Kilo schwere Ausstellungsstück besteht außen komplett aus hochstabiler Glasfaser und Epoxyd. Das Original muss in Furth schließlich jedes Jahr Feuer und Schwerthiebe verkraften. Ganz so komplex wie das Geschwisterchen in Furth ist der Drache im Museum jedoch nicht. Einige Dinge habe man vereinfacht, erzählt Henrik Scheib, der mit seiner Firma Magicon den Nachbau innerhalb von vier Monaten gebaut hat. Allem voran hat man sich die Feuerkanone gespart. Aus offensichtlichen Sicherheitsgründen. Doch auch Animatronik in Wange und Augenbraue wurde gestrichen.

Stefan Traxler hat das Museum der Bayerischen Geschichte kreiert. Doch nicht wenigen missfällt das opulente Gebäude direkt an der Donau. Ausgesuchten Kritiken stellte sich der Architekt und beantwortet sie im Video:

„Es ist natürlich eine finanzielle Frage,“ betont Scheib. Das Original mit Körper und Robotik hat die Stadt Furth gute zweieinhalb Millionen gekostet. Das wäre selbst für das prestigeträchtige Regensburger Museum etwas viel. Ganz still und zahm wird der Drachenkopf aber dennoch nicht in seinem Glaskämmerchen sitzen. Alle 10 Minuten reißt er sein Auge auf und lässt einen gewaltigen Brüller los.

Eine große Ehre für Furth

„Für uns, für unsere Stadt ist das eine ganz, ganz tolle Sache,“ freut sich Sandro Bauer, der Bürgermeister von Furth. Er ist sichtlich stolz darauf, dass „sein“ Drache nun so einen zentralen Platz im Museum gefunden hat. Der „Drachenstich“ sei für die kleine 9000-Einwohner-Stadt mit viel Tradition verbunden. Seit einem halben Jahrtausend gibt es ihn nun schon, was ihn zum ältesten Volksschauspiel Deutschlands macht.

Nun hat sich der „Zwilling“ des Drachens im Bayernmuseum eingenistet. Er wird eines der ersten Exponate sein, die der Besucher nach dem Eintritt zu sehen bekommt und ist Teil des Museumsflügels zu bayerischen Nationalsymbolen, Dialekt und der Geschichte der Napoleonischen Kriege.

Ein Geheimnis zum Schluss hat der „Drachenvater“ Henrik Scheib noch: Es gibt ein paar kleine verborgene Unterschiede an der Drachennachbildung zu entdecken. So glänzt im Grinsen des Regensburger Drachen ganz vornehm ein Goldzahn.