Freizeit Fußball-Begeisterung beim Nachwuchs steigt

Immer mehr Mädchen und Jungs beginnen in Bayern mit dem Fußballspielen. „Fast 27.500 Mädchen und Jungen haben bis dato allein im Jahr 2022 erstmals einen Spieler*innen-Pass beim BFV beantragt. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist das ein Plus von fast 9000 Kindern“, teilte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Dienstag mit. Bei den Mädchen hat sich der Zuwachs demnach fast verdoppelt. Bei den Jungs beträgt das Plus im Vergleichszeitraum rund 42 Prozent.

dpa