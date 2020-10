Anzeige

Fussball Fußball-Nationalspieler Sané zurück im Mannschaftstraining Fußball-Nationalspieler Leroy Sané ist beim FC Bayern in das Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Merken

Mail an die Redaktion Bayerns Leroy Sane reagiert. Foto: Laszlo Balogh/AP Pool/dpa/Archivbild

München.Der seit Ende September wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie fehlende Flügelspieler war am Donnerstag wieder bei der Einheit des deutschen Fußball-Meisters dabei. Gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte der 24-Jährige sein Comeback geben.

Gemeinsam mit den Spielern, die am Vorabend beim 4:0 in der Champions League gegen Atlético Madrid nicht in der Startelf standen, war Sané im Training gefordert. Nach dem Aufwärmen und einigen intensiven Sprints standen laut Club-Angaben vom Donnerstag Spielformen auf dem Programm. Unter der Anleitung von Co-Trainer und WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose trainierte Sané in einer Extra-Einheit dazu noch einige Abschlüsse.

Der schon länger fehlende Abwehrspieler Tanguy Nianzou setzte sein Aufbauprogramm nach einer Oberschenkelverletzung fort. Der 18-Jährige muss sich weiter gedulden. Gegen Frankfurt wollen die Münchner den sechsten Pflichtspielsieg in Serie einfahren.