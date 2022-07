Frauen-Bundesliga Fußballerinnen verpflichten Nationalspielerin Rúnarsdóttir

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben Cecilía Rán Rúnarsdóttir verpflichtet. Die 18 Jahre alte Nationaltorhüterin Islands war bereits zuvor vom FC Everton an die Bayern ausgeliehen gewesen. „Ich bin super dankbar für die Möglichkeit, dass ein so großer Verein wie der FC Bayern so langfristig mit mir plant“, sagte Rúnarsdóttir in einer Vereinsmitteilung am Montag.

dpa