München Fußballfan zündet Pyro in Hotelzimmer: Feuerwehreinsatz

Ein Fußballfan hat am Fenster seines Münchner Hotelzimmers Pyrotechnik angezündet und dadurch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, zog der dadurch entstandene Rauch am Dienstagmorgen in das Hotel und löste einen automatischen Rauchmelder aus.

dpa