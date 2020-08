Anzeige

Unfälle Fußgänger bei Unfall gestorben In Nürnberg ist ein Passant von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei hatte ihn der Fahrer übersehen.

Mail an die Redaktion Ein 56-Jähriger kam bei dem Unfall ums Leben. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nürnberg.Eine Autofahrerin habe gestoppt, um den 56-Jährigen am Dienstagabend eine breitere Straße überqueren zu lassen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Dann übersah ihn ersten Erkenntnissen zufolge ein vorbeifahrender Autofahrer und erfasste ihn. Der Fußgänger starb am späten Abend noch an der Unfallstelle. Ein Gutachten soll die genaue Unfallursache klären.