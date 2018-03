Notfälle Fußgänger erfriert im Bayerischen Wald Ein 75 Jahre alter Mann wurde bei Sankt Englmar tot aufgefunden. Eine Obduktion ergab: Er starb an einer Unterkühlung.

Ein Fußgänger ist im Wald gestürzt und erfroren. Foto: Nicolas Armer/dpa

Sankt Englmar.Ein 75 Jahre alter Mann ist in Sankt Englmar im Bayerischen Wald gestürzt und erfroren. Wanderer hatten den Senior leblos in einem Wald gefunden und den Rettungsdienst gerufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Obduktion der am Samstag entdeckten Leiche ergab, dass der Rentner an Unterkühlung starb. Hinweise auf eine Straftat gibt es den Angaben nach nicht. Der aus dem Landkreis Dingolfing-Landau stammende Mann war wohl hingefallen und alleine nicht mehr hochgekommen. (dpa)

