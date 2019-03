Unfälle Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall in Nürnberg Bei einem Verkehrsunfall in Nürnberg ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden und gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Notarztwagen mit Blaulicht. Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Nürnberg.Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 44-jährige Mann am Freitag eine Straße in Nürnberg. Dabei erfasste ihn ein 55-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug. Der Fußgänger kam in ein Krankenhaus, starb dort aber kurze Zeit später. Die Unfallursache war nach Polizeiangaben zunächst unklar.