Unfälle Fußgänger von Auto angefahren und tödlich verletzt

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Neuching.Ein 91 Jahre alter Mann ist beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann am Sonntag in einem Krankenhaus gestorben. Der 91-Jährige war bereits am Freitagabend beim Überqueren einer Straße in Neuching (Landkreis Erding) von einem 41-jährigen Autofahrer übersehen worden. Der 91-Jährige war mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden.