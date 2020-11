Anzeige

Unfälle Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt Beim Überqueren der Straße ist eine Fußgängerin in Ansbach von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Ansbach.Die 83-Jährige starb am Mittwoch noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau die Straße an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle überquert haben. Dabei wurde sie von dem Lastwagen erfasst, der gerade links abbiegen wollte. Der 62-jährige Fahrer erlitt einen Schock und musste behandelt werden.