Regensburg Fußgängerin von Auto erfasst: Frau tot

Eine Fußgängerin ist in Regensburg von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Die 68-Jährige erlitt bei dem Unfall am Montagabend lebensbedrohliche Verletzungen und starb am Unfallort, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Die Frau überquerte eine Straße, als ein 58 Jahre alter Autofahrer sie aus bislang ungeklärten Gründen auf der Fahrbahn erfasste. Rettungsversuche der Einsatzkräfte blieben erfolglos. Nach Angaben der Polizei habe es keine Anzeichen dafür gegeben, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand. Für die Dauer des Einsatzes waren die Fahrbahnen der Walhalla Allee für mehrere Stunden gesperrt.

dpa