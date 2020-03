Corona-Krise Fußwallfahrt nach Altötting fällt aus Am Wochenende hat der Regensburger Organisator Bernhard Meiler den Pilgerzug abgesagt. Die Ansteckungsgefahr ist zu groß.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer war bei der 190. Fußwallfahrt im vorigen Jahr dabei. Foto: Andreas Maciejewski

Regensburg.Die 191. Diözesanfußwallfahrt, die am 28. Mai in Regensburg starten sollte, wird nicht stattfinden. Tausende Pilger aus der gesamten Diözese marschieren jedes Jahr mit. Doch heuer müssen sie wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zuhause bleiben. Damit fällt das Großereignis erstmals seit fast 200 Jahren aus.

Auf der Website des Vereins Regensburger Diözesanfußwallfahrt informierte Pilgerführer Bernhard Meiler am Wochenende über die Absage. Eine Wallfahrt mit Tausenden Gläubigen sei in der gegenwärtigen Situation unverantwortlich, heißt es dort. Nicht nur die Pilger, sondern auch die Helfer, Polizeibeamte, Rotes Kreuz und Feuerwehren seien gefährdet. Auch zögen die Wallfahrer durch viele Ortschaften.

Es besteht die Gefahr, dass sich Menschen anstecken oder das Virus weitergetragen wird. Gegenüber den Quartiergebern sei die Wallfahrt ebenfalls nicht zu verantworten, schreibt Meiler.

Schon seit rund 1200 Jahren unternehmen gläubige Menschen Wallfahrten nach Altötting. Seit mehr als 500 Jahren ist Altötting der bedeutendste Marienwallfahrtsort im deutschsprachigen Raum.

Jedes Jahr am Donnerstag vor Pfingsten beginnen die Gläubigen aus der Diözese den 111 Kilometer langen Fußweg von Regensburg nach Altötting in der Kirche St. Albertus Magnus. Vor ihnen liegen dann drei Pilgertage und das Pfingstfest in Altötting.

