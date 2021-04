Anzeige

Glaube Fußwallfahrt nur im kleinen Kreis Vor Pfingsten pilgern jedes Jahr Gläubige von Regensburg nach Altötting. Eigentlich. Diesmal wird wieder vieles anders sein.

Mail an die Redaktion Die Regensburger Diözesanwallfahrt nach Altötting hat eine lange Tradition. So wie gewohnt wird sie auch dieses Jahr nicht stattfinden können. Foto: www.altrofoto.de/MZ-Archiv

Regensburg.Pilgerführer Bernhard Meiler hofft. Jedes Jahr vor Pfingsten führt er die Regensburger Fußwallfahrt nach Altötting an. In diesem Jahr würde es am 20. Mai losgehen. Aber so wie gewohnt kann die Wallfahrt auch dieses Jahr nicht stattfinden. Meiler plant dennoch eine Wallfahrt - im kleinen Kreis.

