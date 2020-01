Unfälle Gabelstapler überrollt Fahrer Ein 75-jähriger Mann ist in Unterfranken von seinem eigenen Gabelstapler überrollt und lebensbedrohlich verletzt worden.

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Kirchheim.Der Senior habe in Kirchheim (Landkreis Würzburg) mit dem Stapler eine Metallwanne transportiert, die ihm aber von der Gabel gerutscht sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Gefährt sei am Vortag ins Schaukeln und schließlich außer Kontrolle geraten. Um sich zu retten, sprang der Mann demnach von seinem Fahrzeug, verfing sich jedoch, wurde mitgeschleift und letztlich überrollt. Zur Ermittlung des Hergangs hat die Polizei einen Sachverständigen beauftragt.