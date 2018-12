Gastspiel Gänsehaut bei „Stille Nacht“ Das legendäre Weihnachtssingen kommt wieder ins Audimax – diesmal zum Uraufführungs-Jubiläum eines Evergreens.

VON THOMAS DIETZ

Mail an die Redaktion Tosenden Applaus gab es beim großen Finale im Regensburger Audimax im vergangenen Jahr. Foto: Oliver Bodmer, EdP

Regensburg.„Es ist so bewegend, wenn sich nach der Vorstellung fast 1500 Menschen erheben und minutenlangen, jubelnden Beifall spenden“, sagt Enrico de Paruta, Erzähler aus dem Weihnachtssingen Heilige Nacht. „Es ist wie bei einem Popkonzert. Wir bekommen alle eine Gänsehaut. Alle. Sowas vergisst man nie wieder.“

Heuer findet das Symphonische Weihnachts-Singspiel von Enrico de Paruta nach Ludwig Thoma am Freitag, den 21. Dezember im Regensburger Audimax statt. Die Vorstellung ist seit langem bis zur letzten Klappstuhlecke ausverkauft. Viele Menschen möchten diesen stimmungsvollen Festabend mit so vielen virtuosen Solisten erleben – er ist längst fester Bestandteil des Christfestes geworden. Der Vorverkauf für das Gastspiel 2019 läuft seit Samstag. Die diesjährige Jubiläumsaufführung mit großer Besetzung und Zusatzchor (insgesamt 85 Mitwirkende) enthält wieder das veränderte Vorspiel „Das Weyhnachts-Lied – 200 Jahre Stille Nacht“.

Elfriede Schweiger, Empfangs- und Reservierungsleiterin im Sorat Insel-Hotel Regensburg, hat seit 20 Jahren keine einzige Vorstellung versäumt. Sie sagt: „Für mich wär’s nicht Weihnachten, ohne in der ,Heiligen Nacht‘ gewesen zu sein.“ Besonders schätzt sie „die liebevoll vertraute Geschichte von Ludwig Thoma, die aber jedes Jahr etwas geändert wurde.“ Oft kommt es am Rand der Darbietung zu freundlichen Gesten: So legte im vorigen Jahr eine Dame in Regensburg ihre Hand auf Enrico de Parutas dunkelroten Samtärmel und sagte: „Wir beten immer zum lieben Gott, dass Sie das noch lange machen dürfen.“

Zur Christmette 1818 vor genau 200 Jahren führten der Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber (1787-1863) und der Hilfspfarrer Joseph Mohr (1792-1848) in der Schifferkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ erstmals auf. Alsbald wurde es weltweit berühmt und geliebt. Dabei erfuhr Mohrs Text häufige Umdichtungen und Abwandlungen: So gab es im Dritten Reich „neuheidnisch-germanische“ Verse und eine eigene Version für Kriegstrauungen, in der DDR eine proletarische Fassung zum christlosen „Jahresendfest“. Heute gehört die „Stille Nacht“ zum immateriellen Kulturerbe der Unesco und wird in 300 Sprachen gesungen.

Sehnsucht nach Frieden



Mohr hatte den Text 1816 gedichtet, Gruber schrieb dazu die unsterblich gewordene Melodie. Schufen Mohr und Gruber ein Lied mit Gitarrenbegleitung, weil das alte Orgelpositiv der Kirche St. Nikola kaputt war? Womöglich hatte die damals neu gegründete Pfarrei noch keine Orgel. Die Menschen waren arm, die napoleonischen Kriege saßen allen noch in den Knochen, die Sehnsucht nach Frieden war groß.

Leicht gemacht wurde es Mohr und Gruber mit ihrem neuen Lied allerdings nicht. In diesem Falle hieß der Gegenspieler Georg Heinrich Joseph Nöstler, Kanonikus und Pfarrprovisor. Der galt als griesgrämiger Konservativer, blickte neidvoll auf den jungen, brillanten Mohr und denunzierte ihn schließlich bei Erzbischof Hieronymus von Colloredo, weil Mohr „der nöthige Subordinations-Geist“ abgehe und er „mit Personen anderen Geschlechtes singet und scherzet“. Erzbischof Colloredo hatte sich zuvor mit dem Verbot von Passionsspielen, Weihnachtskrippen, Bittgängen, Wallfahrten und anderen Bräuchen wie Kirchenschmuck und Kirchenmusik einen unliebsamen Namen gemacht. Aber Mohrs Fürsprecher setzten sich durch und er konnte, nachdem seine dicke Kirchenakte zurück ins Archiv gewandert war, in der Pfarrei Oberndorf bleiben, bis er sich nach Kuchl versetzen ließ.

Nach dem Vorspiel beginnt wie immer die Weihnachtslegende, die Enrico de Paruta – ehemaliger Gentleman-Moderator des BR, Schauspieler, Komponist und künstlerischer Leiter – mit seiner unverwechselbaren Sammetstimme einleitet: „Es war selm in Nazareth hint/ A Mo, der si Joseph hat gnennt;/ So brav, wia ma net oft oan findt‘/ Und wia ma’s net glei a so kennt. Er hot als a Zimmamo glebt./ Und koa Geld war freili net do,/ Mit da Arwat hot a’s dahebt,/ Daß a grad a so furt macha ko (...)“

Vorverkauf 2019 Ausblick: Die „Heilige Nacht“ – ein symphonisches Weihnachtsspiel nach Ludwig Thoma mit Enrico de Paruta und großer Solistenbesetzung (85 Mitwirkende) – findet am Freitag, 20. Dezember 2019, um 19.30 Uhr im Audimax der Universität statt. Ab 18 Uhr gibt es einen Empfang im Foyer mit den Bläsergruppen. Ab 19 Uhr ist dann Einlass.

Karten: Der Vorverkauf für die Darbietung 2019 hat vergangenen Samstag begonnen. Karten gibt es beim Mittelbayerischen Kartenvorverkauf, Tel. (0941) 46 61 60 und www.mittelbayerische.de/tickets. Karten kosten ab 35 Euro, für Kinder bis 12 Jahre ab 25 Euro.

Im Bauernhaus entstanden



Im Kriegsjahr 1915, nachdem Ludwig Thoma, 48-jährig, krank und schwer depressiv aus dem Schützengraben-Gemetzel „felddienstuntauglich“ entlassen worden war, schrieb er die Weihnachtslegende in der Bauernstube seines Landhauses bei Rottach-Egern. Die „Heilige Nacht“ gilt als Thomas volkstümlichstes Werk: „Hier wurde der erste Akkord angeschlagen, so rein, dass kaum eine Steigerung möglich scheint“, schrieb 1963 der Thoma-Biograf Fritz Heinle, „nichts Gewolltes, Gewaltsames ist darin, keine Empfindelei. Es ist wie ein Winterabend mit Bergen, Lichtern und großer Stille.“ Thoma wusste, welcher Geniestreich ihm mit der „Heiligen Nacht“ gelungen war: „Ich habe das Buch mühelos vom Herzen heruntergedichtet und hatte niemals darum Sorge zu tragen, dass der Ton echt blieb.“

Der Augsburger Tenor Manuel Ried spielt den Mohr, Bassbariton Clemens Joswig den Gruber und den Hirten Hias, Sopranistin Bettina Baumgartner-Geltl singt die Maria und die Maria Gruber. Michael Birgmeier (Tenor) schlüpft in die Rolle des Verkündigungsengels und Konzertmeister Tomislav Butorac gibt in der Aufführung den Ton an. Zu hören und zu sehen sind 14 (!) Engelsstimmen (die Preisträger der alljährlichen Gesangswettbewerbe); drei frühere meldeten sich übrigens bei Enrico de Paruta: „Wir würden gern wieder mitmachen.“ Es spielt das Dellnhausener Bläserquartett, das sechsköpfige musica Bavariae Vokalensemble und der Palestrina Motettenchor Tegernsee mit 35 Sängern. Mit dabei sind wieder Perry Schack (Konzertgitarre), Caroline Schmidt-Polex (Harfe) und die drollige, tragbare Glockendrehorgel „Organette“.