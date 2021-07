Anzeige

Gärtnerplatz-Theater: Vertrag des Intendanten verlängert

Der Intendant vom Gärtnerplatztheater, Josef Köpplinger leitet eine Probe.

München.Köpplinger bleibt weiter Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München. Sein Vertrag sei bis Ende August 2027 verlängert worden, sagte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Donnerstag. Sibler lobte die künstlerischen Erfolge des Österreichers, der das Haus seit 2012 führt: „Durch die gelungene Mischung von klassischen Opernproduktionen, Operetten, modernen Musicals und experimentierfreudigem Tanztheater auf höchstem künstlerischen Niveau genießt das Gärtnerplatztheater große Beliebtheit bei einem breiten Publikum.“

Köpplingers aktueller Vertrag geht noch bis 2023, nun kommen weitere vier Jahre hinzu. Der Intendant und Regisseur hatte das Haus mit seiner mehr als 150-jährigen Geschichte 2012 übernommen, zu Beginn einer umfassenden Sanierung. Die Bauarbeiten zogen sich in die Länge, erst im Herbst 2017 wurde das Theater wiedereröffnet. Auch die Kosten hatten für heftige Debatten gesorgt, waren sie doch von geschätzten 70 auf rund 121 Millionen Euro gestiegen. Der Beliebtheit tat das keinen Abbruch. Das Theater bekam viele Preise, unter anderem den Kulturpreis Bayern oder beim Deutschen Musical Theater Preis.

