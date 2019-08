Brauchtum Gäuboden-Gast vergisst seine Lederhose Ein anderer Volksfestbesucher verliert Ehefrau – und kennt auch ihre Handynummer nicht. Straubinger Polizei hat viel zu tun.

Mail an die Redaktion Auf dem Straubinger „Gäubodenvolksfest“ wird nicht nur kräftig gefeiert – es gibt auch für die Polizei allerhand zu tun. Foto: Armin Weigel/dpa

Straubing.Die Straubinger Polizei hat während des Gäubodenfestes alle Hände voll zu tun – und wird dabei auch mit Skurrilitäten konfrontiert. So sprang in der Nacht zum Samstag ein 19-Jähriger in einen ein paar hundert Meter entfernten fremden Pool, ließ nach dem erfrischenden Bad allerdings seine Lederhose samt Geldbörse und auch die Schuhe zurück. Kleidung und Geld wurden später von einer Freundin bei der Polizeiwache abgeholt. Er selbst war zwischenzeitlich nach Hause gebracht worden.

Ohne Geld und ohne Ausweis

Einem anderen Volksfestgast kam am Freitag gegen 22.30 Uhr die Ehefrau abhanden. Der 50-Jährige aus Rheinland-Pfalz gab an, dass er sie nicht wiederfinde und auch nicht anrufen könne, da er ihre Handynummer nicht wisse. Misslich war seine Lage auch deshalb, weil die Ehefrau das gesamte Bargeld, die Ausweispapiere und beide Handys in der Tasche hatte. Die Polizei zeigte sich hilfsbereit, konnte die Frau jedoch nach eigenen Angaben trotz einer „sehr guten Personenbeschreibung“ nicht auf dem Gäubodenfest finden. Erst am Ende des Abends fand das Ehepaar wieder zusammen.

Junggesellenabschied entgleist

Rabiat wurde es bei einem Zwischenfall am Freitag gegen 21.30 Uhr. Ein 50-Jähriger wurde von einem bislang Unbekannten zu Boden gerissen und auf den Kopf geschlagen. Er erlitt dabei Schürfwunden und eine Beule. Der Täter gehört zu einer Gruppe von Männern, die Junggesellenabschied feierten. Er trug wie seine Begleiter ein schwarzes Shirt mit silberner Aufschrift. Die Straubinger Polizei hofft auf Zeugen, die den Fall aufklären können.

In Schlangenlinien unterwegs

Gestoppt wurden in der Nacht zum Samstag auch wieder mehrere betrunkene Gäubodenfestbesucher, die sich trotzdem für die Heimfahrt hinters Autosteuer gesetzt hatten. So war auf der B20 in Höhe Aiterhofen am Freitag gegen 23.30 Uhr eine 37-Jährige in Schlangenlinien unterwegs. Ein Zeuge, der das bemerkte, informierte die Polizei. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass die Frau erheblich alkoholisiert war und nahmen ihr den Führerschein ab. Am blauen Skoda der 37-Jährigen wurde zudem ein frischer Lackschaden entdeckt, der auf die Kollision mit einem grünen Auto hinweist. Die Polizei bittet potenziell Geschädigte, sich zu melden.

