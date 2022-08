Brauchtum Gäubodenvolksfest beginnt: Corona und Eigenverantwortung

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet in Straubing wieder das Gäubodenvolksfest statt. Es darf ausgelassen und ohne Pandemie-Beschränkungen gefeiert werden - eine Rückkehr zur Normalität bedeutet dies aber noch nicht. Denn das Virus grassiert noch immer, wenn auch mit zumeist weniger schlimmen gesundheitlichen Folgen. Das Spektakel beginnt am Freitagabend mit dem traditionellen Trachtenumzug. Die offizielle Eröffnung mit Finanzminister Albert Füracker (CSU) findet am Samstag (10.00 Uhr) statt.

dpa