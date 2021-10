Anzeige

Tiere Gamsbestände im Chiemgau und Karwendel sind stabil Die Gamsbestände im Chiemgau und im Karwendel sind stabil.

München.In den beiden Gebieten sollen auf einer Fläche von etwa 12.500 Hektar zwischen 1200 und 1500 Gämse leben, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am Samstag.

Die Erhebung der Gamsbestände in den beiden Regionen führte die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) zusammen mit den Forstbetrieben Bad Tölz und Ruhpolding durch.

Staatsministerin Michaela Kaniber (CSU) will nun die Gamsbestände im gesamten bayerischen Alpenbogen erfassen lassen. Die Ministerin führte aus: „Die Ergebnisse legen nahe, dass die Gams in Bayern keineswegs gefährdet ist.“ Dieser Eindruck sei zuletzt durch die Aufnahme der Gams in die Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands entstanden.

Die Roten Listen werden etwa alle zehn Jahre aktualisiert. So soll der Bestand von heimischen Tier-, Pflanzen- und Pilzgruppen sowie von Biotopen erfasst und deren Gefährdungszustand bewertet werden.

