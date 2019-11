Freizeit Ganz besondere Weihnachtsmärkte Von Nürnberg bis zur Fraueninsel: Wir stellen einige der schönsten Christkindlmärkte außerhalb Ostbayerns vor.

Von Michaela Schabel

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist weit über Deutschland hinaus bekannt. Foto: (c)floriantrykowski.de

Eine Sieben-Kilometer-Lichterkette verzaubert den Bayreuther Christkindlesmarkt. Foto: STEFAN DOERFLER

Bamberg präsentiert über die Zeit des Marktes hinaus einen imposanten Krippenweg. Foto: Picasa

Lampion-Atmosphäre und Kunst sind Markenzeichen in Schwabing. Foto: Schwabinger Weihnachtsmarkt

München.Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist berühmt für Lebkuchen und Rossbratwürste, Bamberg macht sein Krippenweg einzigartig, der Markt in Rothenburg sieht aus wie aus dem Märchenbuch: Im Advent bieten sich viele Städte als Ziel für einen Ausflug an. Wir stellen die schönsten Weihnachtsmärkte vor.

Nürnberg: Berühmt durch die Schmankerl

Als bekanntester Weihnachtsmarkt in Bayern gilt der Nürnberger Christkindlesmarkt (Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10-21 Uhr). Rund zwei Millionen Besucher aus aller Welt wollen sich hier von der vorweihnachtlichen Atmosphäre verzaubern lassen. Wenn das blond gelockte Christkind auf der Empore der Frauenkirche das Weihnachtsgedicht vorliest, beginnt die Zeit lukullischer Genüsse im Ambiente der rot-weißen, mit Tannengrün geschmückten Häuschen auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Weltberühmt sind die Nürnberger Rostbratwürste, die Elisen-Lebkuchen und der Beerenglühwein. Als Mitbringsel sind die Figuren aus Dörrobst und kunsthandwerkliche Gegenstände aus den internationalen Partnerstädten von der Ukraine bis Kuba und Nicaragua sehr beliebt.

Bamberg: Vom Zauber der Krippen

Mitten in der Altstadt verwandelt sich der Maximiliansplatz in der Bamberger Fußgängerzone zum vorweihnachtlichen Festplatz und strahlt vor historischer Kulisse. Das Besondere am Bamberger Christkindlesmarkt (Mo-Sa 9.30-20 Uhr, So 11-20 Uhr) ist der einzigartige Krippenweg. Über 400 Krippen aus aller Welt besitzt die Weltkulturerbestadt Bamberg. 40 davon, große und kleine, historische und moderne, lokale und internationale Krippen können Besucher über die Vorweihnachtszeit hinaus bis Heilig-Drei-König auf Plätzen, in Kirchen und Museen bewundern.

Bayreuth: Romantische Lichterspur

Besonders romantisch ist der Weihnachtsmarkt in Bayreuth. Eine sieben Kilometer lange Lichterkette, die längste in ganz Franken, taucht das Marktgeschehen und die ganze Bayreuther Innenstadt in weihnachtliche Lichtstimmung. Vor der prächtig erleuchteten Kulisse des historischen Bayreuths bietet der Weihnachtsmarkt alle lukullischen Genüsse an, die man mit der Weihnachtszeit verbindet, eine Besonderheit sind in Bayreuth die inzwischen schon zum Kult gewordenen Glühweinvariationen. Das Winterdorf vor dem Alten Schloss präsentiert täglich bis 23 Uhr ein attraktives Veranstaltungsprogramm. An den Wochenenden öffnet im Harmoniehof am Schlossturm zusätzlich der „Adventsbasar des Fairen Handelns“. Der Erlös geht an Hilfsprojekte in Indien, Afrika und Brasilien. Öffnungszeiten: Christkindlesmarkt täglich 10-19.30 Uhr, Bayreuther Winterdorf täglich 11-23 Uhr

Rothenburg: Mittelalterliche Weihnacht

Vor mittellalterlicher Stadtkulisse wirkt der Weihnachtsmarkt in Rothenburg ob der Tauber wie aus einem Märchenbuch (Mo-Do 11-19 Uhr, Fr-So 11-20 Uhr). Die Tradition des Weihnachtsmarktes geht hier bis ins 15. Jahrhundert zurück. Damals hieß er noch „Reiterlesmarkt“. Deshalb sind heute noch die Auftritte des „Rothenburger Reiterle“ die große Attraktion. Aus dem einst eher gruseligen Reiter, der mit den Seelen der Verstorbenen durch die Lüfte schwebte, ist inzwischen ein freundlicher Bote geworden. Eine lukullische Spezialität sind die „Rothenburger Schneeballen“.

Schwabing: Aus Liebe zur Kunst

„Gehoben, aber nicht abgehoben“ wollte der Weihnachtsmarkt bei der Münchner Freiheit sein und ist es immer noch. 1976 privat von Schwabinger Künstlern initiiert, gilt er mit den Lampions als vorweihnachtliches Wohnzimmer nicht nur der Münchner. Inzwischen präsentieren 80 Künstler persönlich ihre Arbeiten. Die Liebe zur Kunst macht den Charme dieses Christkindlmarktes aus. Schmuck, Keramik, Textilien, Lederaccessoires inspirieren zum Schenken. Mit der „Schwabinger Wundertüte“ als Überraschungsgeschenk hat der Weihnachtsmarkt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Das musikalische Rahmenprogramm sorgt weit für ein swingend fröhliches Lebensgefühl. (Öffnung: Mo-Fr 12-20.30 Uhr, Sa-So 11-20.30 Uhr)

Fraueninsel: Mit der Fähre zum Weihnachtsmarkt

Landschaftlich zu den reizvollsten Weihnachtsmärkten gehört der Christkindlmarkt auf der Fraueninsel im Chiemsee, allerdings nur am 1. und 2. Adventswochenende zu erleben (Fr 14-19 Uhr, Sa-So 12-19 Uhr). Schon die Anfahrt mit Fähre von Prien aus kann je nach Witterung sehr romantisch sein.

