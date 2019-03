Kriminalität Ganze Flasche Schnaps getrunken: 14-Jähriger im Krankenhaus Mit einer Flasche Schnaps hat sich ein 14-Jähriger in Niederbayern fast bewusstlos getrunken.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Niederaichbach.Ein Spaziergänger fand den Jungen unter einer Brücke in Niederaichbach (Landkreis Landshut), wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatte er sich am Donnerstag mit vier weiteren Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren betrunken. Als sie den Spaziergänger bemerkten, rannten seine Freunde davon. Der 14-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete gegen einen ebenfalls 14 Jahre alten Schüler ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Er steht im Verdacht, seinen Freunden den hochprozentigen Alkohol besorgt zu haben.