Corona Garmisch: Kein weiterer Infizierter Zu den drei bekannten Fällen in Garmisch-Partenkirchen sei kein weiterer Infizierter bei den Massentest hinzugekommen.

Mail an die Redaktion Proben für Corona-Tests werden vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Garmisch-Partenkirchen.Die Massentests nach der Kneipentour einer mit dem Coronavirus infizierten 26-Jährigen in Garmisch-Partenkirchen haben kein weiteres positives Ergebnis erbracht.

Zu den drei bekannten Fällen sei keiner hinzugekommen, teilte das Landratsamt am Mittwoch auf Grundlage von rund 300 weiteren Testergebnissen mit. Die vier neuen Infektionen, die am Mittwoch im Landkreis registriert wurden, stünden in keinem Zusammenhang mit dem Geschehen im Nachtleben.

Die bei den amerikanischen Streitkräften beschäftigte US-Amerikanerin war vergangene Woche trotz Krankheitssymptomen und Quarantäneauflage durch Bars gezogen. Sie könnte nach aktuellem Stand rund 30 Menschen angesteckt haben. (dpa)