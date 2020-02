Ski alpin Garmisch-Partenkirchen möchte zusätzliche Abfahrt Die beiden deutschen Hoffnungsträgerinnen Viktoria Rebensburg und Kira Weidle können am kommenden Wochenende auf gleich drei Rennen vor heimischem Publikum hoffen.

Mail an die Redaktion Viktoria Rebensburg fährt über die Piste. Foto: Pier Marco Tacca/AP/dpa

Garmisch-Partenkirchen.Garmisch-Partenkirchen möchte die an diesem Samstag in Russland abgesagte Weltcup-Abfahrt der Damen übernehmen und am nächsten Freitag austragen. Das sagte der Alpinchef des Deutschen Skiverbandes, Wolfgang Maier, am Rande der Herren-Rennen in Bayern.

Garmisch-Partenkirchen ist am kommenden Wochenende auch Gastgeber für den Weltcup der Damen, bislang sind eine Abfahrt (Samstag) und ein Super-G (Sonntag) vorgesehen. Die Abfahrt auf der Olympia-Strecke von Sotschi 2014 war abgesagt worden, weil zu viel Schnee in der Region kein sicheres Rennen zuließ.