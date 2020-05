Anzeige

Justiz Garrottemord: Zahnärztin ist schuldfähig Gutachten ruft Verteidiger auf den Plan. Angeklagte schweigt weiter, nachdem ein Rechtsgespräch ergebnislos blieb.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Die Gutachterin sieht bei der angeklagten Zahnärztin keine psychischen Erkrankungen und auch keine Affekttat. ArchivFoto: Tino Lex

Regensburg.Im Prozess gegen die adelige Zahnärztin Dr. Cheryl v. U., die im Verdacht steht, ihren Ehemann mit einer Garrotte aus Habgier getötet zu haben, lässt sich die Schwurgerichtskammer am Landgericht Regensburg nicht in die Karten schauen. Ein von den Verteidigern angeregtes Rechtsgespräch zwischen den Verfahrensbeteiligten verlief am Mittwoch ergebnislos. Verteidiger Michael Haizmann sagte der Mittelbayerischen in einer Sitzungspause: „Das Gericht will sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen.“ Die Verteidiger der 61-Jährigen sehen eine Notwehrhandlung und wollen eine Verurteilung wegen Totschlags erreichen. Es war erwartet worden, dass sich die Angeklagte erstmals selbst vor Gericht äußert. Nach dem ergebnislosen Rechtsgespräch verzichtete sie darauf.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##### ##### ### #### ######### ### ############ ################, ##. ####### #####, ########## ## ############### ##########, ########### #### ### ##### ### #### #### ### ######### ## ##### ####### #### ###########. #### ### ### ## ######## #### ## ### ########### ## ############# (######### #########-#####) ###### ### ###. „### #### #####, ### ### ## ##### ###### ###### ######. #### ### ## ##### ##### #####, ##### ## ## #####“, ##### ### ### ################.

###### #. #. ##### ### #### ## ########, #### ########## ## #####. ### ### ##### #### ### ### ########, ### ### ## ##### ####### ######## ##### ####, #############, ##### ### ### ### ############# ## ### #### ######. ### #### ########, ### ######## ########, ### ##### ########### ### #########. ### ### ### ###### #######, ### ### #### #### ########## #######. „## ### ##### #### ### ### #### ####.“ ### ##### ##### ###### ##### ### #### ###### ## ##### #### ## ########## ###########. ## ###### #### ##### ### ###### ###### ############ ############# ######.

#### ######### ## ### ### ##### ####### #### ########## ### ########## ####### ### „######## ### ##### ### #####“. ##### #. #. #### #### ### ##### ############### ##############, ##### ########## ### ######## ######## ## ##### ######### ######### ### ##### ########### ##### ##########. ####### ## ### ############### ################# ### #### ### ########### ######### ### ###### ############ ######. ###### #. #. ######### ### ####### ######## ###### ## ############### ### ### ##### ###### ### ### ##### ### ### ############ ### ################ ########. ##### #. #. #### ##### ### ### ##### ### #### ### ###### ######## ########## ########. „### ##### #### ####, #### ### ### ### ## ####### ### #####.“

„### ### #### ###### #########“

### ### ##### #### ### ############### ### ###########, ####### ### ########### ########## ############ ###. ### ########## #### #### ##### ## ##### ##### ######### #########. „### ### ### ######### ### #### ### ################# ######, ## ### #### #### ##### ###### #########“, ######## ##### ### ### ########## ##### ### ################. ##### ####### ##### #######, #### ### ### ### ### ### ########### ###. ### ########### ##### #### ### ############# ####################### ### ### ##### ### ######### #### ########## ### ### ##### ### ######. ## ### ### „########### ### ##########, #### ##### ############“ #######. #### ### ############# ######## #### ### ### ### ### #############, ### ###### #. #. ######## ####, ####### ##### ### ############. ############# ##. ####### ### ####### ###### ### ## ##### ###### ######. „### ### ##### ###########. ### ### ### ## #####, ##### ### ############“, ########## ### ### ###########. #### ### ######### ## ###### ### ######## #######, ### #### #############, ###### #### ############ ####### ##. ####### ###### ###.

## ###### ##### #### ##### ### ######-######## ### ########### ### ####### ### ###### ######## ######. ## #### ## ###### ### ########, ######, #### #### ## ###############. ##### ####### ### ### ##### „### ########### #################### ### ##########“ ########## ######.