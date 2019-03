Brände Gartenhaus-Brand: 200 000 Euro Schaden Im Landkreis Deggendorf ist ein Gartenhaus mitsamt Photovoltaikanlage abgebrannt. Eine Person kam ins Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat nach dem Brand die Ermittlung aufgenommen. Foto: Gross

Deggendorf.Bei einem Brand im niederbayerischen Landkreis Deggendorf ist in der Nacht zum Sonntag ein Gartenhaus zerstört worden. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer kurz vor Mitternacht aus. Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie einen Knall gehört und daraufhin den Brand entdeckt hatten.

Als die Polizei am Einsatzort ankam, stand das Gartenhaus, das als Wohnung ausgestattet war, bereits komplett in Flammen. Das Gebäude und die Photovoltaikanlage auf dessen Dach wurden vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Hohe von rund 200 000 Euro.

Bewohner vorsorglich evakuiert

Die hinzugerufenen Feuerwehren konnten verhindern, dass die Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus übergriffen. Die Bewohner wurden dennoch vorsorglich evakuiert und eine Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist bislang noch unklar, es könne nach Polizeiangaben aber nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung gehandelt hat. Zudem stellte die Polizei fest, dass das Gebäude mit verbotenen Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Bedrohungen besprüht worden war. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kripo bittet um Hinweise

Wer in der Nacht zum Sonntag in der Linzer Straße in Altenmark (Lkr. Deggendorf) Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Straubing zu wenden: (0 94 21) 86 80.

