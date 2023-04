Mühldorf am Inn Gartenteich leergefischt und 80 Goldfische gestohlen

Unbekannte haben in Oberbayern 80 Goldfische aus einem Gartenteich gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schlugen der oder die Diebe zwischen Montag und Donnerstag in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) zu. Der 42-jährige Eigentümer war demnach verreist, kam Donnerstag nach Hause und entdeckte den leeren Gartenteich. Die Fische sind nach Schätzung des 42-Jährigen etwa 250 Euro wert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Landfriedensbruchs.

dpa