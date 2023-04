Wunsiedel im Fichtelgebirge Gas und Bremse verwechselt: Auto stürzt drei Meter tief

Weil sie das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte, ist eine 43-Jährige mit ihrem Auto durch eine Garagenwand gekracht und drei Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau am Montagmittag gerade dabei, mit ihrem Wagen in die Garage in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) einzuparken. Dabei durchbrach das Fahrzeug die Rückwand. Rettungskräfte befreiten die Frau unverletzt aus ihrem Auto, das Polizeiangaben zufolge bei dem „Abflug“ stark beschädigt wurde. Insgesamt entstand demnach ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

dpa