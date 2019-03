Unfall Gasexplosion reißt Hauswand ein Ein Stück Fassade stürzt ein und kracht auf Autos. Ein Mann wird schwer verletzt. Was das Unglück ausgelöst hat, ist unklar.

Mail an die Redaktion Eine schwere Explosion erschütterte am Samstag eine Wohnsiedlung in Nürnberg-Werderau. Foto: NEWS5 / Friedrich

Nürnberg.Eine schwere Explosion erschütterte am Samstag eine Wohnsiedlung in Nürnberg-Werderau. Im 1. Obergeschoss eines Hauses in der Hoffmannstraße war es zur Detonation gekommen. Ein Stück Fassade stürzte ein und krachte auf geparkte Autos. Nach Polizeiangaben wurde der Bewohner schwerst verletzt. Derzeit gehen die Beamten von einer Gasexplosion aus; was sie ausgelöst hat, ist bislang unklar. Im

